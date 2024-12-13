Suriye Milli Ordusu, Fırat Nehri'ndeki Tişrin Barajı'nı YPG'den geri aldı

AA & Ensonhaber

Suriye Milli Ordusu'nun 2 hafta önce Esad rejimi ve terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Suriye'nin güneyinde rejimi çökerten ve Esad Ailesi'nin kaçmasına neden olan operasyonlar, ülkenin kuzey batısında da terör örgütü YPG'nin, elinde tuttuğu bölgeleri kısa sürede terk etmesiyle kısmen başarıya ulaştı.

Şimdi gözler, terör örgütünün işgali altında olan Suriye'nin kuzey doğusunda.

TİŞRİN BARAJI, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞGALİNDEN KURTARILDI

SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı.

ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 70'İNİ KARŞILIYOR

Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj.

Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.