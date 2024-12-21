Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını tamamladı: PKK/YPG bölgeden silinecek

Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıldır süren ve insanlara çeşitli işkenceler yapan Baas rejimi ile Esad Ailesi iktidarı çöktü.

Esad ve ailesi, Putin'in onayıyla Rusya'ya sığınmacı olarak gitti.

Bu gelişmelerin ardından Esad rejimine son veren Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi ise devam ediyor.

Bu ilerleyişte Suriye Milli Ordusu, terör örgütlerini bölgeden tek tek kazımaya başladı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE BÖLGEDE YER YOK

Baas rejiminin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG de Suriye'de tutunamıyor.

Suriye Milli Ordusu, 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile terör üssü haline gelen Tel Rıfat'ı işgalden kurtarmıştı.

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MÜNBİÇ VE DEYRİZOR DA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Ardından Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası olan Münbiç, teröristlerden temizlendi.

PKK/YPG zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası ise ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor oldu. Burası da SMO sayesinde teröristlerden temizlendi ve terör yuvaları tek tek imha edildi.

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OPERASYONLAR SÜRECEK

Suriye Milli Ordusu Generali Ziyad Hacı Ubeyd ise terör örgütü PKK varlığına son vermek için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Operasyon an meselesi...

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'e konuşan Hacı Ubeyd, "Terör örgütü PKK-YPG saflarında büyük bir moral ve fiilî çöküş yaşanıyor. 25 bin askerimizle Tabka - Rakka - Ayn İsa - Cerablus - Hafsa - Sırrin gibi işgal bölgelerine sınır noktalarda konuşlu bekliyor. Son 20 günde 7-8 bin terörist kaçtı.

Bize gelen raporlara göre sadece Rakka’da PKK saflarından kaçan 75 Arap asıllı terörist, dağ kadrosu tarafından vuruldu. Rakka’da her şeyi yağmalıyorlar. Buğday siloları, hastane malzemeleri, kuyumcular, elektrik trafoları gibi birçok şeyi Tabka üzerinden Kamışlı’ya taşıdılar" dedi.

"TÜRKİYE NET HAMLELER YAPTI"

Ayn el-Arab’ın öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen General Ubeyd “Şu an bizi durduran şey ABD’nin silahsız çözüm ısrarı. Ama bu durum da daha fazla sürdürülemez. İki defa ateşkes istendi ve biz buna uyduk. Terör örgütü ise ihlal etti.

Artık silahlı varlığını devam ettirmeyeceğini anladıkları için silahsız ve yine harici güçlerin himayesinde özerk bölge tavizi koparmaya çalışıyorlar. Bu süreci de Şam ile halletme arzusundalar. Şu ana kadar yeni yönetim net tavır koydu. ABD, PKK işgal bölgesine Türkiye destekli SMO girmesin.

İlla bir güç teslim alacaksa bu Şam’daki yeni idare ve HTŞ olsun istiyor. Çünkü PKK-YPG ısrarı onlara Ankara ile birlikte Şam’ı da kaybettirecek. DEAŞ yalanları da artık kullanılır olmaktan çıktı. Türkiye o kozu ABD ve ortaklarından alma adına net hamleler yaptı; teklifler sundu.

Bugüne kadar 20 bine yakın DEAŞ’lıyı işgal bölgesindeki 15 cezaevine dağıttılar. 10 yıldır bu teröristler, PKK’nın sigortası olarak tutuluyor. Oysa çözüm basit; bu teröristler ya Suriye yönetiminin adalet sistemine teslim edilip yargılanacak ya da ait olduğu ülkeye iade edilecek. Ama bugünler için yıllardır bekletiliyorlar” ifadesini kullandı.

"SABRIMIZ TÜKENDİ"

“Bizim sabrımız gerçekten tükendi” diyen General Ubeyd sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

PKK’lıları yeni orduya entegre etme çabalarını da kesinlikle reddediyoruz. Gasbettikleri toprakları teslim edecekler. Zaten çoğu Irak, İran ve Türkiye’den gelen teröristler ya çekip gidecek ya da imha edilecekler. Suriyeli olanlar da ülke kanunlarına göre yargılanıp varsa cezalarını çekecekler.

OPERASYON AN MESELESİ

Yapılan hazırlıkların ardından PKK/YPG'nin elinde bulunan topraklara operasyonun an meselesi olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye sınırı boyunca yoğun bir mühimmat yığdı.

TÜRK KOMANDOLARI SAHADA

Suriye Milli Ordusu'nun yanı sıra kahraman Türk komandolarının da Ayn el-Arab (Kobani) yakınlarında yoğunlaştığı da sahadan gelen bilgiler arasında yer aldı.