Suriye Milli Ordusu'nun 'Harp Okulu' Afrin'de açıldı Suriye Milli Ordusu askerlerinin eğitimi için Halep'in Afrin ilçesinde Harp Okulu açıldı. Okulda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek.

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ensonhaber.com

20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde Afrin ilçe merkezi, terör örgütlerinden kurtarılarak huzura kavuştu.

Zeytin Dalı Harekatı ile 18 Mart 2018'de Afrin ilçe merkezinin terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolüne girdi.

Harekat sürecinde 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Çalışmalar tamamlandı

2017 yılında kurulan Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi projesi üzerine yapılan çalışmalar tamamlandı.

'Harp Okulu' Afrin'de açıldı

Proje kapsamında SMO için modern ve çağdaş subayların yetiştirilmesinin amaçlandığı Savunma Bakanlığı Harp Okulu, 29 Mayıs 2024’te açıldı.

İlk aşamada 500 personel eğitilecek

Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Milli Ordusu yetkililerinin katılımıyla açılan, Halep’in Afrin ilçesindeki Harp Okulu’nda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek.

Bu eğitimlerle SMO’nun çağdaş bir sevk ve idare yapısına geçişinin sağlanması amaçlanıyor.

Askeri nitelikleri yükseltilecek

Yetiştirilecek personeller ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı silahlı kuvvetlerin merkezi, hukuki ve askeri niteliğinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Suriye Geçici Hükümeti programı çerçevesinde, askeri hukuk ve kolluk görevlerinin de modernize edilmesini kapsıyor.

SMO, sivillerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor

Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin kuzeyindeki bölgeleri rejim ve müttefiklerinden, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye ve diğer terör örgütlerine karşı korumak için Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı Genelkurmay Başkanlığı’nın komutasındaki üç kolordudan oluşuyor.

Suriye Milli Ordusu, Afrin'den Resulayn'a kadar yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanda sivillerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.