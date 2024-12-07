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Haber Merkezi

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor...

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Harekatı'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tümüne hakim olurken, dış kesimlerdeki PKK yapılanmalarına karşı mücadeleyi de sürdürüyor.

TEL RIFAT TERÖRDEN KURTARILDI

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta YPG’ye karşı Özgürlük Şafağı operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında terör örgütünün elinde Tel Rıfat özgürlüğüne kavuştu.

KARARGAHTAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI

Suriye Milli Ordusu kapsamındaki Hamza Tümeni ve Sultan Süleyman Şah Tümeni de Tel Rıfat operasyonunda yer aldı.

Tel Rıfat operasyonunun yönetildiği karargahtan görüntüler yayınlandı.

OPERASYONU BAHÇELİ’Yİ ZİYARET EDEN İSİM YÖNETİYOR

Karargahtaki komutanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Komutanı Seyf Polat olduğu ortaya çıktı.

Hamza Tümeni Komutanı Seyf Polat ve Sultan Süleyman Şah Tümeni Komutanı Muhammet Cesim MHP lideri Bahçeli’yi 16 Temmuz 2024’te MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız ve MHP 21. ve 28. Dönem Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile de görüşen Seyf Polat ve Muhammet Cesim söz konusu görüşmeleri sosyal medya hesabından duyurmuştu.

BAHÇELİ'NİN DANIŞMANI ÇİÇEK DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

MHP Lideri Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek ise Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki grupların Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından 1 Aralık’ta görüntüler yayınlayarak Hamza Tümeni ile Sultan Süleyman Şah Tümeni’nin Halep’te yer aldığını belirtti.

Yıldıray Çiçek "Suriye'deki Türkmen gruplar olan Sultan Süleyman Şah Tümeni ve Hamza Özel Kuvvetler Tümeni'ne ait büyük bir konvoyun Halep savaşına katılması.." diye yazdı.