Suriye Parlamentosu'ndan bildiri: Hatay'ı geri alacağız

Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında hadsiz bir bildiri yayınladı.

Hatay'ın anavatana katılışının üzerinden 82 yıl geçti.

Konuyla ilgi Esad rejimindeki Suriye Halk Meclisi ise yayınladığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef aldı.

Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Açıklamada, “Hatay’ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı” belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2’nci Dünya Savaşı’nda Türkiye’yle müttefiklik kurmak için Hatay’ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.

HATAY NASIL TÜRKİYE'YE KATILDI

20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması’nda Türkiye sınırları dışında kalan Hatay (İskenderun Sancağı), Suriye ile birlikte özerk bir yönetim olarak Fransız mandası altına girmişti.

1935 yılında Suriye ve Lübnan üzerindeki mandasını kaldıran Fransa, 9 Kasım 1936’da Suriye ile yaptığı anlaşma neticesinde Hatay’daki tüm haklarını Suriye’ye devretti. Ancak Türkiye bunun Ankara Anlaşması’nın ihlali olduğunu bildirerek karara karşı çıktı.

Atatürk’ün de önemle üzerinde durduğu Hatay konusunda Türkiye’nin baskılarını arttırması sonucu 27 Ocak 1937’de Milletler Cemiyeti tarafından Hatay’ın bağımsızlığı kabul edildi. 29 Haziran 1939’da ise 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi, Türkiye’ye katılma kararı aldı.

7 Temmuz 1939 tarihinde Hatay il statüsü kazanırken, 23 Temmuz 1939 tarihinde Fransız askerlerinin de bölgeyi tamamen terk etmesiyle, Misak-ı Milli sınırlarında bulunan Hatay, Türkiye topraklarına katıldı.