Suriye sınır hattına obüs ve askeri personel sevkiyatı

Suriye sınır hattına obüs ve askeri personel sevkiyatı

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Farklı bölgelerden yola çıkan askeri konvoy, Kırıkhan'dan geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru ilerledi.

Suriye'nin İdlib şehrinde devam eden harekatın ardından, görevli birliklere destek amacı ile Türkiye'nin farklı illerinden düzenlenen sevkiyatlar devam ediyor.

OBÜS VE ASKERİ PERSONEL SEVKİYATI

Birliklerden gönderilen askeri personelleri taşıyan otobüsler ve tırlara yüklenmiş obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay'daki sınır birliklerine doğru devam etti.

Sınıra obüs ve askeri personel sevkiyatı