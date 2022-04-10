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    Suriye sınırı ile Irak’ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 11:15
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    Suriye sınırı ile Irak’ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, bugün de eli boş dönmedi, sınırları aşmaya çalışan teröristleri bir bir indirdi.

    Barış Pınarı bölgesinde sayı “3”

    İlk haber Suriye sınırındaki Barış Pınarı bölgesinden geldi.

    Komandolar, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

    Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK’lı

    Bir diğer operasyonun adresi Zeytin Dalı bölgesi oldu.

    Burada da 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

    Zap’ta 1 terörist

    Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde de kahramanlar operasyondaydı.

    1 PKK’lı terörist, askerler tarafından etkisiz hâle getirdi.

    “Kararlılıkla devam edeceğiz”

    Başarılı operasyonlar sonrası bir paylaşım yapan Milli Savurma Bakanlığı, “En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.


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