Suriye sınırı ile Irak’ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Suriye sınırı ile Irak’ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Mehmetçik, bugün de eli boş dönmedi, sınırları aşmaya çalışan teröristleri bir bir indirdi.

Barış Pınarı bölgesinde sayı “3”

İlk haber Suriye sınırındaki Barış Pınarı bölgesinden geldi.

Komandolar, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK’lı

Bir diğer operasyonun adresi Zeytin Dalı bölgesi oldu.

Burada da 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Zap’ta 1 terörist

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde de kahramanlar operasyondaydı.

1 PKK’lı terörist, askerler tarafından etkisiz hâle getirdi.

“Kararlılıkla devam edeceğiz”

Başarılı operasyonlar sonrası bir paylaşım yapan Milli Savurma Bakanlığı, “En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.