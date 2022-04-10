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- Suriye sınırı ile Irak’ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Suriye sınırı ile Irak’ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 10.04.2022 - 11:03
- Güncelleme : 10.04.2022 - 11:15
Kahraman Mehmetçik, bugün de eli boş dönmedi, sınırları aşmaya çalışan teröristleri bir bir indirdi.
Barış Pınarı bölgesinde sayı “3”
İlk haber Suriye sınırındaki Barış Pınarı bölgesinden geldi.
Komandolar, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK’lı
Bir diğer operasyonun adresi Zeytin Dalı bölgesi oldu.
Burada da 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Zap’ta 1 terörist
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde de kahramanlar operasyondaydı.
1 PKK’lı terörist, askerler tarafından etkisiz hâle getirdi.
“Kararlılıkla devam edeceğiz”
Başarılı operasyonlar sonrası bir paylaşım yapan Milli Savurma Bakanlığı, “En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.