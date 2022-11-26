Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
316.609
0.70%
BTXN Coin
5.82
1.04%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği

    Sınır ötesine gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı devam ederken, Suriye sınırında askeri araç hareketliliği yaşandı.
    • 26.11.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği

    Türkiye sınır ötesinde yaptığüı harekatlarla terör örgütünün kökünü kazımaya devam ediyor.

    Türkiye’nin Kuzey Irak ve Suriye’deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Hava Harekatı devam ederken, Suriye sınırında askeri araç hareketliliği yaşandı.

    Gaziantep istikametine seyir eden konvoydaki frekans karıştırıcı sistemlerin bulunduğu çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı araç, mühimmat ve malzeme taşıyan zırhlı araçlar ile mühimmat ve malzeme saklamada kullanılan konteynerleri taşıyan kamyonetler, Nizip ilçesinde görüntülendi.

    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği

    Araçların sınır bölgesine gitmesi bekleniyor

    İHA'nın haberine göre, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na doğru hareket eden zırhlı araçların yapılacak görev tanziminin ardından Suriye içinde yada sınırdaki görev yerlerine gitmesi bekleniyor.

    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği #1

    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği #2

    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği #3


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Gaziantep'te terör operasyonu: 4 tutuklama
    Gündem

    Gaziantep'te terör operasyonu: 4 tutuklama

    İzleyicilerin ağızlarını açık bırakan iddia: Dayım ve karım yasak aşk yaşıyor
    Medya

    İzleyicilerin ağızlarını açık bırakan iddia: Dayım ve karım yasak aşk yaşıyor

    Görüş Bildir