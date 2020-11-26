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Suriye sınırındaki duvarın yapımı tamamlandı

Suriye sınırındaki duvarın yapımı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak illerinin Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı.