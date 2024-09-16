Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Teröristlere göz açtırılmıyor.

Bölücü terör örgütünün üzerine kabus gibi çöken Mehmetçik, PKK'ya kayıplar verdirmeye devam ediyor.

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

"ÖNGÖRÜLEMEZ, ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ OPERASYONLARA DEVAM"

Fırat Kalkanı bölgesinde ise tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.