Haber Merkezi
Teröristlere göz açtırılmıyor.
Bölücü terör örgütünün üzerine kabus gibi çöken Mehmetçik, PKK'ya kayıplar verdirmeye devam ediyor.
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
"ÖNGÖRÜLEMEZ, ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ OPERASYONLARA DEVAM"
Fırat Kalkanı bölgesinde ise tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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