Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 23 terör hedefi vuruldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 23 terör hedefinin vurularak imha edildiği duyuruldu.

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Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele soluksuz devam ediyor.

9 kahraman askerimizin şehit düştüğü bölgede Mehmetçik, teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmıyor.

Hedefler tek tek vuruluyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı gerçekleştirdi.

23 terör hedefi daha vurularak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen yeni hava harekatları ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 23 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği duyuruldu.

"Hava Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor"

Bakanlık, asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamayı, şu ifadelerle duyurdu: