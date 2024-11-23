Suriye ve Irak'ta 7 terörist öldürüldü

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör öerütlerine karşı mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Aynı zamanda, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirilen bir diğer harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KURTULAMAYACAKLAR"

Bakanlığıın yaptığı açıklama şöyle: