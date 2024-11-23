Suriye ve Irak'ta 7 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör öerütlerine karşı mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Aynı zamanda, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirilen bir diğer harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
"KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KURTULAMAYACAKLAR"
Bakanlığıın yaptığı açıklama şöyle:
Terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımıza hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış