Suriye ve Irak'ta 7 terörist öldürüldü
Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör öerütlerine karşı mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Aynı zamanda, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde gerçekleştirilen bir diğer harekatta 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KURTULAMAYACAKLAR"

Bakanlığıın yaptığı açıklama şöyle:

Terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımıza hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü