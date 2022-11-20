Suriye ve Irak'ta terör hedefleri ateş altında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör odaklarına yönelik hava saldırısından görüntüler paylaşıldı.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör odaklarına yönelik mücadelesi devam ediyor.

13 Kasımda Taksim'de düzenlenen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı sonrası, yakalanan faillerin ifadeleri sonrasında eylemin ve eylemcilerin kaynağı Suriye ve Irak kökenli çıktı.

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Elde edilen bilgiler ışığında, bir süredir bölgedeki terör odaklarını vurmaya hazırlanan güvenlik güçlerine talimat verildi.

Komuta merkezinden yönetilen operasyonda teröristlerin tüm mevzileri, hem Suriye hem de Irak'ta aynı zamanda, havadan ve karadan vurulmak suretiyle imha edildi.

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