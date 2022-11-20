Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
318.755
0.18%
BTXN Coin
6.24
-7.69%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C
    Suriye ve Irak'ta terör hedefleri ateş altında

    Suriye ve Irak'ta terör hedefleri ateş altında

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör odaklarına yönelik hava saldırısından görüntüler paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 02:05
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 02:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör odaklarına yönelik mücadelesi devam ediyor.

    13 Kasımda Taksim'de düzenlenen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı sonrası, yakalanan faillerin ifadeleri sonrasında eylemin ve eylemcilerin kaynağı Suriye ve Irak kökenli çıktı.

    Operasyon sinyali verildi: Suriye ve Irak, PKK'ya mezar oluyor

    Elde edilen bilgiler ışığında, bir süredir bölgedeki terör odaklarını vurmaya hazırlanan güvenlik güçlerine talimat verildi.

    Komuta merkezinden yönetilen operasyonda teröristlerin tüm mevzileri, hem Suriye hem de Irak'ta aynı zamanda, havadan ve karadan vurulmak suretiyle imha edildi.

    Suriye ve Irak'ta terör hedefleri ateş altında - VİDEO

    TSK'dan Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyon - VİDEO

    Suriye ve Irak ta terör hedefleri ateş altında #1


    Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı
    Gündem

    Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında
    Magazin

    Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında

    Görüş Bildir