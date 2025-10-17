Suriye ve SDG arasında entegrasyon konusunda ön anlaşma sağlandı

Terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs'ta yaptığı fesih açıklamasının ardından gözler PKK'nın Suriye uzantısı SDG'ye çevrilmişti.

SDG, son günlerde silah bırakmak bir yana işgal ettiği bölgelerdeki mevzilere ağır silahlar yığmaya başlamıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada başta Suriye olmak üzere bölgede hiçbir terör örgütünün kök salmasına izin verilmeyeceğinin altını çizmiş, "PKK ve tüm grupları derhal terör faaliyetlerine son vermeli" demişti.

Yaşananların gölgesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SURİYE'YE ENTEGRASYON KONUSUNDA ÖN ANLAŞMA SAĞLANDI

SDG'nin elebaşlı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Abdi, anlaşma kapsamında Suriye Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde çeşitli görevler alacaklarını belirtip Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki 'polis' güçlerinin de İçişleri Bakanlığı'na entegre edileceğini kaydeden Abdi, Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayların anlaşmanın uygulanmasında gecikmelere yol açtığını söyledi.

Suriyelilerin anlaşması durumunda ülkeye hiçbir dış müdahalenin olmayacağını da belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SDG'Yİ UYARMIŞTI

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarında İsrail'in kuklası haline gelip silah bırakmaya yanaşmayan SDG'yi uyararak, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmasının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, "Suriye ordusuna entegrasyonun yakın zamanda başlayacağı konusunda bazı bilgiler yansıdı. Dışişleri Bakanlığı'nın da birtakım temasları oldu. SDG, aynı zamanda Şam'da temaslarda bulundu. Siz acaba bu entegrasyonun ne kadar yakın zamanda olacağını değerlendiriyor ve düşünüyorsunuz? Beklentiniz ne? Entegrasyon bir anda mı gerçekleşir, yoksa kademeli bir geçiş süreci olur mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temaslarımız devam ediyor. Suriye'nin ve bölgenin kazanımlarının korunması için yakın eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmekte de kararlıyız. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'yı, arkadaşlarını yalnız bırakmak diye bir durum söz konusu değil. Sık sık SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemesi, Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda da uyarıyoruz. Umarız Suriye'nin toprak bütünlüğü, bir ve beraber müreffeh geleceğe ulaşmaları yolunda tutum takınırlar.

"SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi Suriye'nin kalkınma hamlelerini de hızlandıracaktır" ifadesini kullanan Erdoğan, Suriye yönetiminin ülkenin bütün etnik ve dini unsurlarını kapsayan bir anlayışla geleceğe yürümesini takdirle karşıladıklarını, bunun hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin çıkarına olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan, "Suriye'yi yeniden çatışmaya sürüklemeye çalışanlar ise ne Kürtlerin ne Dürzilerin ne de Nusayrilerin iyiliğini istiyor. Malazgirt Meydanı'nda söylediğim gibi, yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak, kendilerine başka hamiler arayanlar kaybedecek" demişti.