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    Suriye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 şahıs yakalandı

    Yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a geçmeye çalışan şüphelilerden birinin, kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.
    • AA
    • 25.04.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 12:58
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    Suriye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 şahıs yakalandı

    MSB: "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı.

    Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan Radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

    AYRINTILAR GELECEK...

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