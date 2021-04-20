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- Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı
Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin FETÖ mensubu olduğunu bildirdi.
- AA
- 20.04.2021 - 11:27
- Güncelleme : 20.04.2021 - 11:39
Türkiye, sınırlardan yasa dışı geçişlere karşı sıkı kontrollerini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsın yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
SINIRDA YAKALANDILAR
"Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin PKK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."