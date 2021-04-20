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    Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin FETÖ mensubu olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 20.04.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 11:39
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    Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

    Türkiye, sınırlardan yasa dışı geçişlere karşı sıkı kontrollerini sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsın yakalandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    SINIRDA YAKALANDILAR

    "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin PKK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Suriye ve Yunanistan a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı #1

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