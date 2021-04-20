Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin FETÖ mensubu olduğunu bildirdi.

Türkiye, sınırlardan yasa dışı geçişlere karşı sıkı kontrollerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsın yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

SINIRDA YAKALANDILAR

"Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1’inin PKK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."