Ticaret yapmak üzere Adıyaman’dan Suriye’ye giden Vakkas Orhan, iç savaşın başlamasının ardından çeşitli suçlamalar ile hapse atıldı. Orhan, 10 yıllık tutsaklığın ardından ailesine kavuştu.

Adıyaman’da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Vakkas Orhan, 2011 yılında ticaret için Suriye’ye gittikten sonra bir daha dönemedi.

İç savaşın başlamasının ardından kargaşa ortamının hakim olduğu ülkede, Orhan’a çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Tutuklanan Türk iş insanı, Halep’te bir cezaevine gönderildi. Tek kişilik bir hücreye konulan Orhan, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

18 Mayıs günü, Türk yetkililere teslim edilen Orhan, dün Ankara Yenimahalle’de ikamet eden ailesi ile bir araya geldi.

Eşi, kızı, oğlu, torunları ve akrabaları ile buluşan Vakkas Orhan, duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

“35 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM”

Vakkas Orhan, Suriye’de aç bırakıldığı ve kötü şartlarda tutsak edildiği zor günleri şu ifadeler ile anlattı:

"Hürriyetime, yakınlarıma, çocuklarıma kavuşmanın sevinci içerisindeyim. Memleket hasreti... Tam 10 yıl boyunca 'Ya Rabbi beni hürriyetime, memleketime, çoluk çocuğuma kavuştur.' diye dua ettim. Gitmeden önce 80 kiloydum, orada 35 kiloya kadar düştüm. Allah'a hamdolsun şu an son derece iyiyim, çok sevinçliyim.”

Suriye’de 10 yıldır tutsak edilen Türk iş insanı ailesine kavuştu VİDEO

“HİÇ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMADIM”

Orhan, fiziki ve manevi baskılar gördüğünü ancak hiç ümitsizliğe kapılmadığını söyleyerek, "Allah'ım bir gün benim için bu kapıyı açacak ve ülkeme yetişeceğim' diye düşündüm." sözlerini kaydetti.

“ALLAH YAPANLARIN YANINA KOYMASIN”

Eşine sağ salim kavuşan Ayşe Orhan, çok sevinçli olduğunu ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"10 yıllık hasret sona erdi. Eşim iş için gitti, bunu hak etmedi. Allah, ona bunu yapanların da yanına koymasın."





“YILLAR SONRA İLK DEFA BAYRAMI YAŞIYORUZ”

Babasına kavuşan Fadime Orhan da çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Yıllar sonra ilk defa bayramı yaşıyoruz. İnsanın en sevdiği ve değerli varlığı yanında olmalıymış. Tek önemli şey bu." dedi.