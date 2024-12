Suriye’de Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesi, yıllardır süregelen karanlık gerçeğin bir kez daha gözler önüne serilmesine yol açtı. Rejimin hapishanelerinde yaşanan insanlık dışı işkenceler ve sistematik cinayetler, ortaya çıkan yeni kanıtlarla daha da netleşti.

2011’de başlayan Suriye iç savaşıyla birlikte rejim karşıtı gösterilere katılan binlerce kişi, gözaltına alınıp işkenceye maruz kaldı. Bu cezaevlerinde pek çok kişi sistematik bir şekilde katledildi. O mağdurlardan biri olan Suriyeli insan hakları savunucusu Ahmed Hilmi, hem yaşadıklarını hem de diğer tutsakların maruz kaldığı işkenceleri tüm dünyaya duyurmak için mücadele ediyor.

BARIŞÇIL GÖSTERİLERE KATILDIĞI İÇİN TUTUKLANDI

Hilmi’nin hikâyesi, devrik rejimin barışçıl göstericileri susturmak için kullandığı yöntemlerin karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. 2011 yılında Şam Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği okurken demokrasi, özgürlük ve adalet talebiyle sokaklara çıkan Hilmi, kısa sürede rejimin hedefi haline geldi.

“Barışçıl gösterilerde yer aldığım için hakkımda tutuklama kararı çıkarıldı” diyen Hilmi, 2012’nin sonlarında üniversiteye giderken rejim güçleri tarafından kaçırıldı. O an hissettiklerini şu sözlerle anlattı: “Gökyüzüne bakıp vedalaştığımı hatırlıyorum. Bunun son görüşüm olabileceğini düşündüm.”

"5 AY SONRA ANNEM BENİ TANIYAMADI"

Hilmi’nin kaybolmasından tam beş ay sonra, nihayet bir devlet hapishanesine nakledildi. Bu süre boyunca ailesi onun hayatta olup olmadığını dahi bilmiyordu. Annesiyle ilk karşılaşmasını şöyle aktarıyor:

Beş ay boyunca kimse nerede olduğumu bilmiyordu. Annem beni hapishanede ziyarete geldiğinde, parmaklıkların arkasında diğer birkaç mahkûmla birlikte duruyordum. Annem yüzleri tek tek taradı, ama beni görünce bir an duraksayıp tanıyamadı. Sonra bakmaya devam etti. Hapishanedeki koşullar o kadar kötüydü ki saçlarım dökülmüştü, 35 kilo kaybetmiştim. Oğluyum diye kendimi kanıtlamak için aramızda yalnızca bizim bildiğimiz şifreli bir kelimeyi söylemek zorunda kaldım.

Hilmi, annesinin kendisiyle ilgili hiçbir bilgi alamadığı o beş ay boyunca her gün acı çektiğini, bu durumun yalnızca alıkonulanları değil, ailelerini de derinden etkilediğini ifade etti. “Anlattıklarım, Esad rejiminin çektirdiği acıların yalnızca küçük bir parçası.” dedi.

MAĞDURLAR İÇİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ KURDU

Suriyeli insan hakları aktivisti Hilmi, işkence mağdurlarının adalet arayışına rehberlik eden “Ta'afi” adlı sivil toplum kuruluşunun hikayesini anlattı. Bu girişim, Hilmi’nin 2011’de rejim karşıtı barışçıl protestolara katıldıktan sonra kaybolan en yakın arkadaşı İslam’ın hatırasına dayanıyor.

Hilmi, İslam’la ilgili hatıralarını şu sözlerle paylaştı:

İslam zeki ve iyi kalpli biriydi, ancak hafızası çok zayıftı. Ezberlemek için kolay bir numara olduğundan sadece benim telefon numaramı aklında tutmuştu. Bu yüzden telefonumu her zaman açık ve şarjlı tutardım. Her an İslam’dan bir çağrı bekliyordum. Sabah uyanır uyanmaz ilk işim telefonumu kontrol etmek olurdu. Gece bile acaba bir arama kaçırdım mı diye telefonumun çalışıp çalışmadığını başka bir cihazla test ederdim.