Trakya'da kar yağışı etkisini artırdı: Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Haber Merkezi

Nisan ayında kar sürprizi...

İstanbul'un yanı başı yaza sayılı günler kala beyaza büründü.

Trakya genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisi devam ediyor.

TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı, tipi şeklinde etkili oluyor.

15 SANTİMETREYE ULAŞT

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe ile Jandarma Kule mevkilerinde 15 santimetreye ulaştı.

Edirne'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de etkili oluyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

HAVA SICAKLIĞI 1 DERECE

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, kar yağışının akşama doğru yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Tekirdağ'da da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Tekirdağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için yer yer sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.