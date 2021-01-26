Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

Suriye'nin Al-Hasakah kentinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde depremin, Türkiye'den de hissedildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.17'de Suriye’nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

TÜRKİYE’DEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin, Türkiye'nin sınır bölgesindeki kentlerinde de hissedildiği aktarıldı.

CAN YA DA MAL KAYBI BİLGİSİ HENÜZ YOK

AFAD, bölgeden gelişmelerin takip edildiğini, henüz bir can ya da mal kaybı bilgisinin alınmadığını duyurdu.