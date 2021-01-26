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    Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

    Suriye'nin Al-Hasakah kentinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde depremin, Türkiye'den de hissedildiği belirtildi.
    • AA
    • 26.01.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 14:55
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    Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.17'de Suriye’nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

    TÜRKİYE’DEN DE HİSSEDİLDİ

    Depremin, Türkiye'nin sınır bölgesindeki kentlerinde de hissedildiği aktarıldı.

    CAN YA DA MAL KAYBI BİLGİSİ HENÜZ YOK

    AFAD, bölgeden gelişmelerin takip edildiğini, henüz bir can ya da mal kaybı bilgisinin alınmadığını duyurdu.

    Suriye de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye den de hissedildi #1

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