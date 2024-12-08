Suriye'de 61 yıllık Esad rejimi çöktü: Devlet Bahçeli'nin yıllar önceki sözleri hatırlandı

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Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı gruplar, 27 Kasım sabahı Halep'in batı kırsalında rejim güçleriyle çatışmaya başladı.

Önce Halep'te hakimiyet sağlayan gruplar, kısa süre içinde İdlib, Hama ve Humus'un, bu sabah da başkent Şam'ın kontrolünü ele aldı.

ESAD REJİMİNİN YIKILIŞININ ARDINDAN BAHÇELİ'NİN O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla Suriye'de kartlar yeniden karılmaya başlandı.

Hal böyle olunca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar önceki sözleri akıllara geldi.

Tarihler 2017'yi gösterdiğinde Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşurken Misak-ı Milli kararlarını anımsatmıştı.

"BUGÜNDEN 84'Ü SÖYLEMEYEYİM, ÇÜNKÜ 85'İN HEYECANI KALMAYACAK"

Bahçeli, "Misak-ı milli haritasında Batum, Halep, Rakka, Deyr-i Zor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük, Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük, belli oldu mu niye 83 Musul? Bugünden 84’ü söylemeyeyim, çünkü 85’in heyecanı kalmayacaktır. Misak-ı Milli’den vazgeçmek gelecekten vazgeçmektir." demişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başladı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri aldı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçti.

MUHALİF GÜÇLERİN İLERLEYİŞİ ESAD GÜÇLERİNİ YILDIRDI

Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim oldu.

Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarıldı.