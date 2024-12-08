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Suriye'de 61 yıllık rejim çöktü! Sosyal medya capsleri gündem oldu

Suriye'de 61 yıllık rejim çöktü! Sosyal medya capsleri gündem oldu Suriye'de bir devrin sonu yaşandı. Şam düştü ve 61 yıllık rejim çöktü. Esad rejimi karşıtı muhalif grupların zaferi başkentte mutlulukla karşılanırken sosyal medyadaki mizah capsleri de gündem oldu.