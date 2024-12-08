Haber Merkezi

Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi.

1963'de başa gelen Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi, başkentte mutlulukla karşılandı.

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RUSYA, ESED'E SIĞINMA HAKKI TANIDI

TASS'ın Kremlin'den isimsiz bir kaynağa dayandırdığını haberinde, Rusya'nın, Esed'e sığınma sağladığı belirtildi.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN CAPSLER GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan Esed mizahlı capsler gündem oldu.

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Seçil Selen Balık
Editor