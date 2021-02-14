Euro
8.526
-0.13%
Dolar
7.0357
0.14%
Altın
412.09
-0.09%
Borsa
1.538
-0.46%
Bitcoin
350.003
4.72%
EXEN Coin
17.32
-3.18%
-0ºC
İstanbul
Hafif kar -0 C
    Suriye'de, ABD'nin PKK'ya yardım sevkiyatı

    Suriye'de, ABD'nin PKK'ya yardım sevkiyatı

    Her fırsatta Türkiye ile müttefiklik vurgusu yapan ABD'nin Suriye'de PKK'ya yaptığı yardımları taşıyan konvoy kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 19:25
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 19:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de olaylı seçimlerin ardından başkanlık değişimi gerçekleşti.

    Donald Trump'ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın Orta Doğu politikaları merak konusu oldu.

    Her iki başkan döneminde de ABD'li yöneticiler tarafından Türkiye ile müttefiklik vurguları yapılırken, PKK'ya sağlanan destek de devam etti.

    Suriye'de ABD'nin PKK'ya yardım sevkiyatı VİDEO

    ABD'NİN PKK'YA YARDIMI KAMERALARA YANSIDI

    Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki PKK'lıları DEAŞ'a karşı destekleyeceklerini açıklamıştı.

    Bu açıklamaların ardından, ABD'nin PKK'lı teröristler için Suriye'ye getirdikleri yardım konvoyu kameralara yansıdı.

    Suriye de, ABD nin PKK ya yardım sevkiyatı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir