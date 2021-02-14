Her fırsatta Türkiye ile müttefiklik vurgusu yapan ABD'nin Suriye'de PKK'ya yaptığı yardımları taşıyan konvoy kameralara yansıdı.

ABD'de olaylı seçimlerin ardından başkanlık değişimi gerçekleşti.

Donald Trump'ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın Orta Doğu politikaları merak konusu oldu.

Her iki başkan döneminde de ABD'li yöneticiler tarafından Türkiye ile müttefiklik vurguları yapılırken, PKK'ya sağlanan destek de devam etti.

Suriye'de ABD'nin PKK'ya yardım sevkiyatı VİDEO

ABD'NİN PKK'YA YARDIMI KAMERALARA YANSIDI

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki PKK'lıları DEAŞ'a karşı destekleyeceklerini açıklamıştı.

Bu açıklamaların ardından, ABD'nin PKK'lı teröristler için Suriye'ye getirdikleri yardım konvoyu kameralara yansıdı.