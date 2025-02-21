Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından geldi

Suriye'de geçtiğimiz yıl aralık ayında yaşanan değişim, tüm dünya tarafından ilgiyle takip edildi.

Suriye topraklarında yıllardır süren Esad zulmü, muhalif güçlerin şehirleri birer birer kontrol altına almasıyla son buldu.

Kurulan yeni geçici hükümette Ahmed Şara, Suriye'nin Cumhurbaşkanı seçildi.

BABA ŞARA KAMUDA ÖZELLEŞTİRME İDDİASINI ELEŞTİRDİ

Ülkeyi ayağa kaldırma çalışmaları sürerken yeni yönetimin ekonomide özelleştirme politikasına gideceği öne sürüldü.

İddianın ardından Ahmed Şara'ya tepki ise eski bir ekonomist olan babası Hüseyin Şara'dan geldi.

Baba Şara, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda özelleştirme iddiasıyla ilgili eleştirilerini dile getirdi.

"KAMU ŞİRKET VE KURUMLARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ BÜYÜK BİR HATADIR"

Kamuda özelleştirme iddiasıyla ilgili 'halka aittir' yorumunda bulunan Baba Şara, paylaşımında şunları söyledi:

Kamu sektörü şirketlerinin ve kurumlarının özelleştirilmesi hakkında duyduklarım karşısında, bunun büyük bir hata olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu kamu sektörü onlarca yılda inşa edildi ve ulusal bir servettir ve halka aittir. Eğer bir çökme, yolsuzluk ve kayıp varsa, bu altyapıdan değil, onu deneyimsiz ve umursamaz bir şekilde yöneten cahil yönetimlerden kaynaklanmaktadır çünkü onlar bunu kendi mülkleri olarak görüp diledikleri gibi davranmışlardır.”