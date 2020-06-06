Suriye'de aktif olan terör örgütlerinin listesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Suriye'deki radikal sol gruplar ve terör örgütlerinin listesini yayınladı.

Türkiye'nin Suriye'de ve kendi sınırlarında asayişi sağlamak adına düzenlediği operasyonlar, bölgeyi karıştırmak isteyen farklı terör örgütlerinin ve onları destekleyen kimi ülkelerin planlarını bozdu.

Suriye'nin kuzeyinde hem askeri hem de polis gücü olarak asayişin sağlanmasında büyük adımlar atılırken, bu ülkede faaliyet gösteren terör grupları da yakından takip ediliyor.

SURİYE'DEKİ TERRÖR ÖRGÜTLERİNİN LİSTESİ HAZIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Suriye'de faaliyet gösteren radikal sol gruplar ve terör örgütlerinin listesini yayınladı.

Listede başta terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG olmak üzere, ABD'deki protestolarda başı çeken Antifa ve çeşitli aşırı sol gruplar yer alıyor.