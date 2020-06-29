Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Resulayn ve Telabyad’da çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi için sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçerek, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn ve Telabyad’da hayatın normalleşmesine yönelik başta sağlık, eğitim ve altyapı gibi kamu yatırımları yapılmaya devam ederken, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi için de sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) aracılığıyla bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde her iki ilçede kurulan futbol takımları, heyecanlı futbol karşılaşmalarının yaşandığı turnuvalarda kıyasıya yarışıyor.

Suriye’de Barış Pınarı Futbol Turnuvası devam ediyor VİDEO

TERÖRDEN ARINDIRILAN BÖLGELERDE ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Resulayn ve Telabyad’da spordan sorumlu mahalli meclis üyelerinin de desteğiyle kurulan futbol takımları, Barış Pınarı Harekatı Futbol Turnuvalarında gerçekleşen maçlarla bölgedeki gençler ve çocuklara adeta şenlik havası yaşatıyor.

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında büyük sıkıntılar yaşayan bölge gençliğinin savaş travmasını atlatması ve sosyal hayata adaptesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvalar, gençlerin spor sayesinde bir araya gelerek kaynaşmalarını da temin ediyor.

SAVAŞ TRAVMASINI ATLATMAK İÇİN TURNUVALAR DÜZENLENİYOR

Resulayn ilçesindeki turnuva 16 karşılaşma ile sona ererken, birinci ve ikinci olan takımlara kupa, sporculara ise madalya, ayakkabı, eşofman takımı ve spor çantası hediye edilerek tamamlandı.

Telabyad’da devam eden ve 8 takımın 16 karşılaşma yapacağı turnuvada ise final maçı 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanacak.