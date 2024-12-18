Suriye'de bir devrin sonu: Çöp kamyonları Esad'ın fotoğraflarını sokaktan topluyor

Haber Merkezi

Mart 2011’deki bir duvar yazısıyla başladı her şey…

Suriye’nin güneyinde bulunan Dera’da bir grup öğrencinin "Ey doktor… Şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan olaylar kısa sürede iç savaşa dönüştü.

8 Aralık 2024 itibarıyla Suriyeli muhalifler başkent Şam’da kontrol sağladı.

BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

ESAD SIĞINMACI OLDU

Devlet Başkanı Esed ülkeden kaçtı ve ailesiyle birlikte Moskova’ya sığındı.

Elbette Esed Rejimi'nin sonunu getiren süreci geride bıraktığımız 10 güne indirgemek doğru değil. Çünkü geçmiş yıllardan bu yana atılan ancak sonuçları bugünlerde alınan adımlar da var.

REJİMİN İZLERİ TEK TEK SİLİNİYOR

Suriye'de yeni döneme girilmişken Esad rejiminin izleri de tek tek siliniyor.

Yıllarca zulüm gören ve rejim esaretinde yaşayan Suriye halkı, şimdi Esad'ın posterlerini ayaklar altına alıyor.

FOTOĞRAFLARI ÇÖPLERE ATILDI

Başkent Şam'ın merkezinde Esad'ın fotoğrafları çöplere atılırken, posterler de yerlere savruldu.

REJİMİN SEMBOLLERİ ORTADAN KALDIRILIYOR

Yıllarca korku ve baskı altında yaşayan Suriyeliler, rejimin sembollerini tek tek ortadan kaldırıyor.

FOTOĞRAFLARI ÇÖPLÜĞE GÖTÜRÜLÜYOR

Çöp kamyonları ise sokaklardan Esad rejimine ait fotoğrafları kaldırarak çöplüğe götürüyor.