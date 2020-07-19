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- Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Suriye’nin Azez kentinde bomba yükle araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
- İHA
- 19.07.2020 - 18:50
Suriye’nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı.
3 ÖLÜ 10 YARALI
Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı.
Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.