Suriye'de bombalanan evin duvarına Ukrayna bayrağı çizildi

Uzun yıllardır yıkıma maruz kalan Suriye'de halk, Rusya'nın saldırılarıyla şehirleri bombalanan Ukrayna'ya, duvara çizdiği resimle destek verdi.

Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından savaşa sürüklenen Ukrayna'da saldırılar devam ediyor.

Halk, güvenlik güçleriyle birlikte Rus birliklere karşı direnişini sürdürüyor.

Havadan ve karadan saldırılara uğrayan ve kentlerinin büyük bir kısmına Rus birliklerinin giriş yaptığı Ukrayna'daki savaş, tüm dünyada tepkilere neden oluyor.

Birçok ülke Ukrayna'ya olan desteğini açıklarken, zaman zaman Orta Doğu'daki savaş bölgeleriyle kıyaslamalar da söz konusu oluyor.

SURİYE'DEN UKRAYNA'YA DESTEK

Savaş ortamıyla birlikte bombalanan şehirlerlerde evler yıkılırken, bu yıkım geriye sembolik resimler bırakıyor.

Uzun yıllar süren iç savaş ortamının ardından birçok ülkenin giriş yaptığı Suriye'de de yaşanan bombardımanlar, şehrin büyük bir kısmının yıkılmasına neden olmuştu.

YIKILMIŞ EVİN DUVARINA UKRAYNA BAYRAĞI

Suriye'nin Binniş kentinden, Ruslara karşı direnen Ukrayna halkına resimlerle destek verildi.

Kentte bombardımana maruz kalmasının ardından yıkılan bir evin duvarına Ukrayna bayrağı çizildi. Çizilen resmin yanındaki Rusya bayrağı ve tank üzerindeki Putin resmi de dikkat çekti.