Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
562.600
-4.63%
BTXN Coin
37.57
0.99%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Suriye'de bombalanan evin duvarına Ukrayna bayrağı çizildi

    Uzun yıllardır yıkıma maruz kalan Suriye'de halk, Rusya'nın saldırılarıyla şehirleri bombalanan Ukrayna'ya, duvara çizdiği resimle destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'de bombalanan evin duvarına Ukrayna bayrağı çizildi

    Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından savaşa sürüklenen Ukrayna'da saldırılar devam ediyor.

    Halk, güvenlik güçleriyle birlikte Rus birliklere karşı direnişini sürdürüyor.

    Havadan ve karadan saldırılara uğrayan ve kentlerinin büyük bir kısmına Rus birliklerinin giriş yaptığı Ukrayna'daki savaş, tüm dünyada tepkilere neden oluyor.

    Birçok ülke Ukrayna'ya olan desteğini açıklarken, zaman zaman Orta Doğu'daki savaş bölgeleriyle kıyaslamalar da söz konusu oluyor.

    SURİYE'DEN UKRAYNA'YA DESTEK

    Savaş ortamıyla birlikte bombalanan şehirlerlerde evler yıkılırken, bu yıkım geriye sembolik resimler bırakıyor.

    Uzun yıllar süren iç savaş ortamının ardından birçok ülkenin giriş yaptığı Suriye'de de yaşanan bombardımanlar, şehrin büyük bir kısmının yıkılmasına neden olmuştu.

    Suriye de bombalanan evin duvarına Ukrayna bayrağı çizildi #1

    YIKILMIŞ EVİN DUVARINA UKRAYNA BAYRAĞI

    Suriye'nin Binniş kentinden, Ruslara karşı direnen Ukrayna halkına resimlerle destek verildi.

    Kentte bombardımana maruz kalmasının ardından yıkılan bir evin duvarına Ukrayna bayrağı çizildi. Çizilen resmin yanındaki Rusya bayrağı ve tank üzerindeki Putin resmi de dikkat çekti.


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Rusya Facebook ve Twitter'ı engelledi
    Gündem

    Rusya Facebook ve Twitter'ı engelledi

    Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir
    Gündem

    Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir

    Görüş Bildir