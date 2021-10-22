Suriye'de Çok Eşlilik Derneği kuruldu

İç savaş nedeniyle eşini kaybeden kadınların sayısı artınca kurulan Çok Eşlilik Derneği'nin başına bir kadın atandı. Dernek Başkanı Suud, bunun ahlaksızlıkları örteceğini savundu.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez'de, savaş nedeniyle çok sayıda kadın eşini kaybetti.

Bölgedeki yerel meclis, kadın nüfusun artmasına karşı yürüttüğü çalışmalarla yeni bir karar aldı.

İç savaş nedeniyle eşini kaybeden kadın nüfusu gerekçe gösteren yerel meclis, birden fazla kadınla evlenmeye onay çıkardı.

ÇOK EŞLİLİĞE ÖZENDİRMEK İÇİN DERNEK KURULDU

Aynı zamanda çok eşliliğe özendirme çalışmalarının da yürütüldüğü bölgede "Çok Eşlilik Derneği" açıldı.

Kurulan Çok Eşlilik Derneği'nin başına, Ahlam El Suud isminde bir kadın getirildi.

DULLARLA EVLİLİK YAPILMASI TAVSİYE EDİLDİ

Resmi açılışını yapan derneğin sembolünde bir erkek ve dört kadın sembolize edilirken duyuruyu, Azez’deki Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Ahlaki Rehberlik Departmanı Müdürü Hassan El Daghim, Twitter’dan yaptı.

Daghim, dullarla evlilik yapılması yönündeki çağrılarını iletti.

KADIN DERNEK BAŞKANI, KADIN HAKLARINI KORUYACAKLARINI SAVUNDU

Derneğin başına getirilen Suud isimli kadın, kadınların haklarını bu şekilde koruyacaklarını düşündüklerini belirterek aile koruma faaliyetleri yürüteceklerini söyledi.

"YABANCI GELENEK VE GÖRENEKLERİ ÇÜRÜTÜYOR"

Kuruluş amaçlarını Suriye TV’ye değerlendiren El Suud, “Çok Eşlilik Derneği, toplumumuzun özgün değerlerini ve ilkelerini pekiştiriyor ve yıkıcı yabancı gelenek ve görenekleri çürütüyor. Erdemleri yaymaya ve ahlaksızlığı gömmeye çağırıyor.” dedi.