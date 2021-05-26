Suriye'de bugün gerçekleştirilen seçimlerde çok sayıda insanın oy kullanmak üzere sandıklara gittiği görüldü.

Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.

Ülkede 10 yıl önce başlayan iç çatışmalar sürecinde ikinci defa gerçekleştirilen seçimlerde, halkın geniş katılım sağlaması dikkat çekiyor.

Seçim tarihinin netleşmesinden bu yana Suriyeliler, ülke genelinde seçimleri kutlayan çok sayıda etkinlik düzenlemişti.

Üniversite öğrencilerinin başını çektiği etkinliklerde Suriyeliler, her türlü iç ve dış saldırıya rağmen demokratik düzeni devam ettireceklerini vurgulamıştı.

ŞAM ESAD POSTERLERİYLE DONATILDI

Sabah saat 07.00'de başlayan seçimlerde, Beşar Esad'ın fotoğraflarının kent genelinde asıldığı görüldü. Başkent Şam'da yer alan bir posterde, "Geleceği seçiyoruz, Beşar Esad'ı seçiyoruz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

YPG'NİN KONTROLÜNDEKİ YERLERDE SEÇİM YOK

Oy verme işlemi için ülke genelinde seçim sandıkları kurulurken, ülkenin kuzeydoğusunda ABD destekli YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde seçim yapılamayacak.

YPG'nin, kontrolü altında tuttuğu bölgelerde halkın seçimlere katılımını engellediği biliniyor. Ancak Süveyda, Halep, Tartus ve Şam gibi şehirlerde halkın seçimlere 'rekor' düzeyde katılım sağladığı belirtiliyor.

SEÇİM MEŞRU DEĞİL

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları da, Suriye'deki devlet başkanlığı seçimleri öncesi ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş Suriyeliler, mülteciler ve diaspora üyeleri de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin güvenli ve tarafsız bir ortamda seçime katılmalarına izin verilmelidir. Bu unsurlar olmadan, bu hileli seçim siyasi bir çözüme doğru ilerleyemez." denildi.

Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri başladı ViDEO