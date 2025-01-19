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AA & Ensonhaber

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkıyor.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen yeni hükümete bağlı genel güvenlik güçleri, Lazkiye ilindeki limanda captagon adlı uyuşturucu maddenin üretildiği ve sevkiyata hazır şekilde paketlendiği en büyük depolardan birine ulaştı.

Anadolu Ajansı ekibinin depoda yaptığı çekimde captagon tipinde uyuşturucu madde ve hapların, oyuncak motosikletlere, kapılara, nargile saplarına ve araç koltuk kılıflarına saklandığı görüldü.

Genel güvenlik güçleri komutanlarından Ebu Reyyan, uyuşturucu deposunun devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki 4. tümene bağlı olduğunu belirtti.

Reyyan, uyuşturucu maddenin Batı ve Körfez ülkelerine yollanmak üzere paketlenerek hazırlandığını ifade etti.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN MİLYARLACA DOLAR ELDE EDİLDİ

Devrik Beşar Esad rejimi en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar gelir elde etti.

Mahir Esad'ın başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esad, captagonda küresel üretimin yüzde 80'inden sorumluydu.

Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esad ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.