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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı çöktü.

Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi ise devam ediyor.

Baas rejiminin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG de Suriye'de tutunamıyor.

Suriye Milli Ordusu, 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile terör üssü haline gelen Tel Rıfat'ı işgalden kurtarmıştı.

Ardından Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası Münbiç temizlendi.

DEYRİZOR DA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

PKK/YPG zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası ise ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor oldu.

Teröristler, Deyrizor'a hakim olabilmek için 9 Aralık'ta 10 sivili öldürdü.

Muhaliflerin terör örgütüne karşı ilerleyişi Deyrizor'a kadar ulaştı ve bölgede hakimiyet sağlandı.

Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.

ENERJİ KAYNAKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bölge, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.

Deyrizor kırsalındaki petrol tesisleri, terör örgütü PKK/YPG'nın işgali altındaydı.

ÖNEMLİ GELİR ELDE EDİYORLARDI

Ülkede petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasına ipotek koyan terör örgütü, petrol satışı ve kaçakçılığından önemli gelir elde ediyor.

Operasyon sonrası, PKK/YPG'nin Suriye'de gasbettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti.

PETROL SAHALARI ARTIK MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE

Halihazırda Deyrizor ilinde Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko petrol ve gaz sahaları bulunuyor.

Günlük 5 bin varil petrol üreten Al-Taym petrol sahası da artık muhaliflerin kontrolünde.

HENDEK KAZARKEN PETROL BULMUŞLARDI

Geçmiş dönemde, terör örgütünün işgal ettiği Deyrizor'da hendek kazmak isteyen teröristlerin kazı sırasında petrol bulduğu görüntüler kameralara yansımıştı.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.