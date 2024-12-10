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Suriye'de ekonomik durumu anlatan görüntüler: 4 dürüm 6 içecek 250 bin Suriye Lirası

Suriye'de ekonomik durumu anlatan görüntüler: 4 dürüm 6 içecek 250 bin Suriye Lirası Esad rejiminin çöktüğü Suriye'de gelişmeleri aktaran tv100 ekibi, 4 dürüm ve 6 içecek için 250 bin Suriye Lirası ödedi. Esnafın hesabı para sayma makinesinde sayarak aldığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.