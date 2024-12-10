61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin ayaklanması sonucu 12 günde devrildi.
Muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdikten kısa bir süre sonra rejimin devrildiğini resmen ilan etti.
Suriye topraklarının kanlı rejimden ve teröristlerden temizlenmeye başlamasıyla ülkede birçok gelişme yaşandı.
SURİYE LİRASI HIZLA DEĞER KAYBETTİ
Rejimin çöküşünün ardından ekonominin negatif yönde seyretmesi, ülkenin resmi parasının hızla değer kaybetmesine neden oldu.
Suriye’deki gelişmeleri yerinde izleyen tv100 ekibi, bölgede alışveriş yaparken ilginç anlar yaşadı.
DESTE DESTE PARA VERDİLER
4 dürüm ve 6 içecek alışverişi yapan Gazeteci Kübra Par ve beraberindeki tv100 ekibi, bu alışveriş için 250 bin Suriye Lirası ödedi.
PARA SAYMA MAKİNESİ KULLANDILAR
Döviz bozdurarak alışveriş yapılan bölgede paranın değer kaybetmesinden dolayı esnaf, hesabı para sayma makinesinde sayarak aldı.
Saniye saniye kameralara yansıyan bu anlar, Suriye’nin mevcut ekonomik durumunu gözler önüne serdi.
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