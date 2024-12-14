DHA

Kentin muhaliflerin kontrolüne geçmesi ve Beşar Esad’ın ülkeden ayrılmasının ardından Şam’da yaşayan siviller, sokakları doldurmaya başladı.

İş yerlerinin yeniden açıldığı Şam’da bölge halkı alışverişlerini yapıp günlük yaşamlarını sürdürüyor.

SOKAKLAR YENİDEN CANLANDI

Trafik yoğunluğunun olduğu kentin simgelerinden olan tarihi Şam Kapalı Çarşısı'nda ise birçok esnaf iş yerlerinin Suriye bayrağını simgeleyen renklerin boyalı olduğu kepenklerini beyaza boyayarak geçmişin izlerini silmeye başladı.

Sokakları dolduran ve yeni dönemi kutlayan Şam sakinleri, yeni dönemin kendilerine daha çok huzur getireceğine inandığını ifade etti.

"YILLARDIR ÖZLEDİĞİMİZ ŞAM'A KAVUŞTUK"

Geçmişte sürekli baskı altında olduklarını, iç savaşın ardından da yıllardır endişe içerisinde yaşadığını anlatan siviller, “Nihayet yıllardır özlediğimiz Şam’a kavuştuk. Beşar Esad gitti ve ondan sonra kim gelirse gelsin daha iyi ve güzel bir Suriye ortaya çıkacak. Bugünlere kavuştuğumuz için çok mutluyuz.” dedi.