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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni dönem için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani öncülüğündeki yeni hükümet, ülkeden kaçan Esad'ın askerlerine yönelik bir af ilan etmişti.

Yapılan duyurunun ardından ise tüm askerlerin silahlarını teslim etmeleri, üniformalarını çıkarıp kimliklerini vererek HTŞ'ye teslim olmaları talep edildi.

AF KARARI SONRASI TESLİM OLMAYA BAŞLADILAR

Yaşanan gelişmenin ardından Esad rejiminin askerleri, silahlarıyla birlikte teslim olmaya başladı.

Şam'daki bir merkeze gelen birçok Esad askeri, önce kayıt işlemlerini yaptırdı ve ardından silahlarını teslim etti.

Sıraya giren kalabalık, öncelikle yerdeki Esad portresine basarak binanın önüne kadar ilerledi.

SİLAHLARINI DA GETİRDİLER: ESAD'IN RESMİNE BASARAK GİRDİLER

Burada, silahlarını yere bıraktıktan sonra merkez binaya girdi.

Kimlikleriyle merkeze giren askerler, önce HTŞ unsurlarının bulunduğu masa başında kayıt işlemlerini gerçekleştirdi ve ardından bir dizi işlemden geçti.

Öte yandan merkeze günlük 1500 ila 3 bin arasında rejim askeri geldiği öğrenildi.