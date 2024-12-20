Suriye'de Esad rejimi sonrasında bir ilk! Üst düzey ABD'li Şam'ı ziyaret edecek

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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ın "gelecek günlerde" Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği belirtildi.

ESED'İN DEVRİLMESİNDEN SONRA ŞAM'I ZİYARET EDEN İLK ABD'Lİ OLACAK

Leaf'ın ziyaretinin Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.

Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi.

COLANİ İLE GÖRÜŞECEK

Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li yetkili olacak.

Leaf ve beraberindeki ABD heyetinin, 61 yıllık Esad rejimini deviren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Colani ile görüşeceği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söylemişti.