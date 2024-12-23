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AA

Suriye'de muhalif grupların mücadelesi sonrasında 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı. Bölgede kutlamalar da başladı.

Syria Relief'in organize ettiği ve Suriyeli ünlü sanatçı Yahya Havva'nın sahne aldığı Halep'teki konser, yaklaşık dört saat sürdü.

DEVRİM VE DİRENİŞ MARŞLARI SÖYLENDİ

Binlerce kişinin katıldığı konserde insanlar doyasıyla eğlenirken "devrim" ve "direniş" marşları ile şarkılar söylendi.

Olaysız sona eren konser renkli görüntülere sahne olurken meydanda Suriye bayrakları dalgalandırıldı.

İDLİB'DE DE KONSER DÜZENLENDİ

İdlib'de, merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan insani yardım kuruluşu Syria Relief tarafından organize edilen ve binlerce kişinin katıldığı Yahya Havva konseri, renkli görüntülere sahne oldu.

Muhalif grupların ülke idaresini ele aldığı Suriye'de hayat normale dönerken halk, kutlamalarını sürdürüyor.

İdlib'de Syria Relief'in organize ettiği ve Suriyeli ünlü sanatçı Yahya Havva'nın sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü.

SURİYE'DEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Ellerinde Suriye devrimi bayrağı taşıyan binlerce kişinin katıldığı konserde, "devrim" ve "direniş" marşları söylendi.

Olaysız sona eren konser, renkli görüntülere sahne oldu.