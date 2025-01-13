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AA

Suriye'de muhaliflerin mücadelesi sonrasında 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı. Operasyonların detayları da gün yüzüne çıkarken Esad rejiminin en büyük uyuşturucu deposu da ortaya çıktı.

BEŞŞAR ESAD'IN KARDEŞİNE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suriye-Lübnan otoyolunda Beşşar Esad'in kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen'e ait bir karargahın bir askeri üsten ziyade bölgeye sevk edilen uyuşturucunun hazırlandığı bir depo olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Birleşik Krallık hükümetinin tahminlerine göre Esad, captagon adlı uyuşturucu maddenin küresel üretiminin yüzde 80'inden sorumluydu.

CAPTAGON TİCARETİNİN YILLIK DEĞERİ 10 MİLYAR DOLARI BULUYOR

Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esad ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

Askeri üssün uyuşturucu imalathanesi ve deposu olarak kullanılması rejimin çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. "Narko-devlet" halini alan Esad rejiminin geçmişte karargah olarak kullanıldığı deponun girişinde, Beşar ve Mahir Esad'in resimleri yer alıyor. Üssün duvarlarında, "Kanımız, canımız sana feda olsun Beşar", "Hepimiz Esad'iz" ifadeleri yer alıyor.

AYAKKABI TABANLARI CAPTAGON DOLU

Zehir üssünün çevrisinde sivil plakalı araçlar dikkat çekiyor, Suriyeliler, bunların gasbedilen sivillerin arabaları olduğu ve uyuşturucu nakliyesinde kullanıldığını aktarıyor. Konteynerlerde ise Antep fıstığı kolisinin içine depolanmış yeşil reçeteye tabi yüksek bağımlılık yapan "opioid" içerikli yüzlerce ilaç kutusunun yer aldığı görülüyor.

Askeri üsteki başka bir hangarda ise, çok sayıda ayakkabı kutusu bulundu. Çuvallar dolusu captagonun nakliye için ayakkabı tabanlarına yerleştirildiği ifade ediliyor. Etrafta aynı şekilde uyuşturucu nakliyesinde kullanılmak üzere yatak şiltelerinin dizildiği görülüyor.

Üçüncü bir depoda ise esrar, captagon gibi uyuşturucu maddeler paketlenmiş halde raflarda dizili bekliyor. Uyuşturucunun kokusu depoya girince yoğun bir şekilde hissediliyor.

Köpükten yapılmış sörf tahtası, aralarına boşluk bırakılmış kapılar, ahşap sunta bloklar, sanayi tipi havalandırma aletleri gibi askeri üste bulunmayacak çok sayıda ürünün burada uyuşturucuyu nakliye sürecinde gizlemek amacıyla kullanıldığı anlaşılıyor.

UYUŞTURUCU TÜMENİ!

Suriye'deki geçici hükümetin Savunma Bakanlığına bağlı çalışan sorumlu bekçisi İsmail Zeytun, "Burası 4. Tümen'deki depolardan biri. Burada paketlenen haplar ve esrar komşu ülkelere ihraç edilirdi." dedi.

Depoda ham madde, captagon ve esrar gibi uyuşturucu maddelerin bulunduğunu kaydeden Zeytun, "4. Tümen karargahında, depoların yanı sıra imalathaneler de var. Buradaki depo bir paketleme merkezi. Ahşap, ayakkabı, mermer taşı ve elektrikli eşyalar gibi birçok ürünle komşu ülkelere uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyordu." ifadesini kullandı.

Rejim uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu. Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti. Beşşar Esad'in kardeşi Mahir Esad'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyaya sevk etti.