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Haber Merkezi

8 Aralık tarihinde ayaklanan muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye, 61 yıllık zulüm rejiminden sıyrıldı.

Halkın da desteğiyle rejimi düşüren muhalifler, ülkenin kontrolünü ele geçirirken, binlerce masumun kanını elinde taşıyan Beşar Esad ise ülkesinden kaçtı.

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte, ülkenin dört bir yanındaki sokaklar bayram havasına büründü.

Emevi Camii'nin minarelerinden yükselen ezan sesleri, özgürlük müjdesini tüm dünyaya duyurdu.

BAŞBAKANLIK SARAYI'NDA İLK EZAN

Hükümetin başına geçen Heyet Tahrir Şam grubunun askerleri, başkent Şam'da bulunan Başbakanlık Sarayı'nda yürekleri ısıtan görüntülere imza attı.

Binlerce insanın ölüm emrinin verildiği Başbakanlık Sarayı'nda yeni hükümetin askerleri ezan okudu.

Kameralara yansıyan bu sahneler, dinleyenlere ve izleyenlere derin bir duygu seli yaşattı.