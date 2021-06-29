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    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü

    Barış Gücü Harekatı kapsamında El Bab’ta bulunan Özel Harekat personeli, görev süresini tamamladı. Yurda dönen askerler, mehteran eşliğinde karşılandı.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:04
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    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü

    Suriye’’nin El Bab kentinde, Barış Gücü Harekatı kapsamında 30 Kasım 2020'den bu yana görev yapan Kahraman Mehmetçik yurda döndü.

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda görevli 241 Jandarma Özel Harekat personelini, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, askerler ve aileleri karşıladı.

    Karşılamada mehteran takımı da hazır bulundu.

    6 ayın ardından yaşanan buluşmada duygusal anlar yaşandı.

    Evladını karşılamaya gelen Esma Doğan, "Oğlumu çok özledim burnumda tütüyor, kazasız belasız gidip geldiler, 6 aydır göremedim çok özledim." ifadelerini kullandı.

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü VİDEO

    "İLK DEFA KUCAĞINA ALACAK"

    Altı aylık oğluyla eşini görmeye gelen Kardelen Akca, "Eşim göreve gittikten sonra çocuğumuz oldu ve eşim göremedi. Şimdi çok heyecanlıyız ilk defa kucağına alacak. Eşimi çok özledim." sözlerini kaydetti.

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü #1

    “SİZLER GURUR KAYNAĞIMIZSINIZ”

    Karşılamaya katılan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Sizlerin sayesinde bizler buralarda rahat uyuyoruz. Rabbim gücünüze güç katsın. Allah hainlere fırsat vermesin. Bu bayrak inmeyecek, ilelebet bu devlet ve bu millet yaşayacak. Sizler gurur kaynağımızsınız.” sözlerini kaydetti.

    Bir süre dinlenen Özel Harekat personeli, Adıyaman’a hareket etti.

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü VİDEO

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü #2

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü #3

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü #4

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü #5

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü #6

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü #7

    Suriye’de görev yapan Özel Harekatçılar yurda döndü #8

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