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Suriye'de görevli PÖH'ler Siirt'e döndü
Görevlerini başarıyla tamamlayan Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, 3 ay sonra geri döndü.
- İHA
- 24.11.2021 - 10:47
- Güncelleme : 24.11.2021 - 11:27
Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Suriye'de başlayan Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne göreve gitmişlerdi.
Vatani görevlerini tamamlayan polisler 3 ayın sonunda Siirt'e dönüş yaptı.
COŞKUYLA KARŞILANDILAR
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde, 3 aylık süreden sonra geri dönen polisler için bahçede karşılama töreni düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, güvenlik güçlerini tebrik etti. Yılmaz, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 3 ay süre ile görev yapan Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Kahraman Özel Harekat personelimizi sabah saatlerinde törenle karşılayıp kahramanlarımızı tek tek tebrik ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." dedi.