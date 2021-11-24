Suriye'de görevli PÖH'ler Siirt'e döndü

Görevlerini başarıyla tamamlayan Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, 3 ay sonra geri döndü.

Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Suriye'de başlayan Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne göreve gitmişlerdi.

Vatani görevlerini tamamlayan polisler 3 ayın sonunda Siirt'e dönüş yaptı.

COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde, 3 aylık süreden sonra geri dönen polisler için bahçede karşılama töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, güvenlik güçlerini tebrik etti. Yılmaz, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 3 ay süre ile görev yapan Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Kahraman Özel Harekat personelimizi sabah saatlerinde törenle karşılayıp kahramanlarımızı tek tek tebrik ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." dedi.