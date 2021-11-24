Euro
14.153
-1.97%
Dolar
12.5641
-1.9%
Altın
744.16
0.76%
Borsa
1.832
2.63%
Bitcoin
720.200
8.14%
BTXN Coin
25.51
18.81%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Suriye'de görevli PÖH'ler Siirt'e döndü

    Görevlerini başarıyla tamamlayan Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, 3 ay sonra geri döndü.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'de görevli PÖH'ler Siirt'e döndü

    Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Suriye'de başlayan Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne göreve gitmişlerdi.

    Vatani görevlerini tamamlayan polisler 3 ayın sonunda Siirt'e dönüş yaptı.

    COŞKUYLA KARŞILANDILAR

    Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde, 3 aylık süreden sonra geri dönen polisler için bahçede karşılama töreni düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, güvenlik güçlerini tebrik etti. Yılmaz, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 3 ay süre ile görev yapan Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Kahraman Özel Harekat personelimizi sabah saatlerinde törenle karşılayıp kahramanlarımızı tek tek tebrik ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." dedi.

    Suriye de görevli PÖH ler Siirt e döndü #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir