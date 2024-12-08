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Haber Merkezi

Beşar Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer rejim karşıtı gruplar, Suriye'deki stratejik öneme sahip Humus ilinde önemli bir zafer kazandıktan sonra Şam'a girmeyi başardı.

Esad ordusunu hezimete uğratan Muhalif gruplar, Şam'ın kontrolünü geçirdi.

Esad rejiminin ordusu ise rejimin düştüğünü resmi olarak kabul etti.

Muhalifler karşısında 61 yıllık Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçtı.

MUHALİFLER ŞAM'DA KUTLAMALAR YAPIYOR

Hme Suriye'de hem de batı basınında "Kasap" olara nitelendirilen Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar Şam'da kutlamalar yapmaya başladı.

ESAD HEYKELİNİ DEVİRDİLER

Başkent Şam'da kutlamalar devam ederken, muhalifler ülkesinden kaçan Esad'ın yakalanmasına yardım eden kişilere 10 milyon dolar vereceklerini açıkladı.

Devlet televizyonunda da rejimin düştüğünün kesin olarak duyulmasının ardından sokağa çıkan halk, kent merkezinde bulunan Beşar Esad heykelini devirdi.