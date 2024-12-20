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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı.

Beşar Esad rejimi döneminde masum insanları işkencelerden geçiren ve bir kısmının ölümüne neden olan askerler için ne olacağı merak konusuydu.

Bu kapsamda Suriye'nin yeni yöneticileri, devrik lider Beşar Esad rejimi altında “Suriyelilere karşı suç işlemiş” olanlar için özel mahkemeler kurma sözü verdi.

İŞKENCECİLER YARGILANACAK: ÖZEL MAHKEMELER KURULACAK

Konuyla ilgili Al Jazeera'ya konuşan Geçici hükümetin sözcüsü Obaid Arnavut, Esad rejiminin hapishanelerinde yüz binlerce Suriyeliye işkence edenlerin, yargılanması gerektiğini söyledi.

Geçici hükümetin sözcüsü Obaid Arnavut bu adımın, Suriye'yi "yeni bir döneme" taşımayı hedefleyen HTŞ yönetiminin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

"SUÇLULARIN HESAP VERMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Arnavut, “Suçluların hesap vermesini sağlayarak, toplumumuzda açılan derin yaraları iyileştirmeyi ve daha adil, eşitlikçi bir gelecek için zemin hazırlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Arnavut, devlet kurumlarının yozlaşmadan arındırılması ve halka zarar veren kamu çalışanlarının görevden alınarak hesap sorulmasının da öncelikli olduğunu ifade etti.