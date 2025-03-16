Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

İHA

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, gece uyurken kalp krizi geçirdi.

Askeri ambulansla Urfa Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaşanan acı olayla ilgili bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Askerimizin cenazesi Dinar merkezden son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aktaş’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.