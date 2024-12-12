Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Şam'daki Anadolu Ajansı muhabirleri, 8 Aralık'ta, Baas rejiminin devrilmesiyle güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan ABD vatandaşı Timmerman'a başkentin güneyinde, kırsal bir köy evinde ulaştı.

7 AY ÖNCE KAMP YAPTIĞI SIRADA GÖZALTINA ALINDI

Bitkin ve bakımsız bir halde bulunan Timmerman, AA'ya yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yedi ay önce, Lübnan ile Suriye arasındaki dağlarda kamp yaparken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını" belirtti.

Timmerman, bu süreçte Şam'daki rejime ait "Filistin Şubesi" olarak bilinen gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu ifade etti.

HAC İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD'nin Missouri eyaletinden olduğunu söyleyen Timmerman, hac ibadeti için ülkesinden yola çıktığını anlattı. Mart ayında Avrupa'ya geçtiğini, ardından Mayıs'ta Lübnan'ın Zahle kentine ulaştığını ve buradan Suriye'ye geçtiğini ekledi.

Röportaj sırasında, köy evine gelen yerel bir güvenlik ekibi Timmerman'ı bir araca bindirerek götürdü.

EN SON 2 HAZİRAN'DA İLETİŞİME GEÇMİŞTİ

Missouri polis yetkilileri, Timmerman ile son temasın 2 Haziran'da kurulduğunu açıklamıştı. Yetkililere göre, Timmerman 28 Mayıs'ta Budapeşte'deki Uluslararası Baptist Kilisesi'nde görülmüş ve 2 Haziran'dan bu yana kayıp olarak kabul edilmişti.

Budapeşte polisi ise Timmerman için kayıp ilanını 26 Ağustos'ta yayınlamıştı.