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İHA

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonucu yeni bir süreç başladı.

Esad'ın ülkeden kaçması sonrası Suriye'nin birçok bölgesinde rejimin izlerini silmek için çalışmalar sürüyor.

Ancak bir yandan da rejimden geriye kalanlar, bölgenin önemli yerlerinde toplanmış durumda.

Suriye'nin önemli şehirlerini bağlayan başkent Şam ve Halep arasındaki uluslararası M5 yolu araç mezarlığına döndü.

YAKILMIŞ, YAĞMALANMIŞ...

Muhalif grupların geçtiğimiz haftalarda başkent Şam'a ilerlemesinde de kilit rol oynayan M5 yolunda rejime ait onlarca askeri ve sivil araç yol kenarlarında yakılmış, yağmalanmış halde bulundu.

ARAÇLARIN TEMİZLİĞİ HENÜZ PLANLANMADI

Hurdalığa dönen karayolundaki araçların ne zaman temizleneceği ise henüz bilinmiyor.

Akşam saatlerinde aydınlatma direklerinin çalışmaması nedeniyle araçların kazaya yol açmasından endişe ediliyor.