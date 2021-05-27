Suriye'de sandık memurları, Esad'a oy verilmiş zarfları vatandaşa verip sandığa attırıyor.

Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlar, dün sandık başına gitti.

Ülkede 10 yıl önce başlayan iç çatışmalar sürecinde ikinci defa gerçekleştirilen seçimler, göstermelik olarak devam ediyor.

Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları, Suriye'deki devlet başkanlığı seçimler için açıklama yayınlayarak, seçimlerin göstermelik olduğunu söyledi.

VATANDAŞ YERİNE MÜHRÜ BASTILAR

Bu açıklamalar ışığında seçimler devam ederken, sandık başlarında ilginç anlar da yaşandı.

Beşar Esad'ın karşısına sembolik adayın koyulduğu seçimlerde sandık memurları, vatandaşlar adına oy pusulasını Esad lehine doldurup sandığa attırdı.

İşte o anlar;

Suriye'de memurlar seçmen adına oy kullanıyor VİDEO