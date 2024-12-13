Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de tarihi günler yaşanıyor...

61 yıllık Bass rejiminin çöküşüyle yeni bir Suriye inşa ediliyor...

Şam'da kontrolü tamamen ele geçiren Suriyeli muhalifler bu dönem için de ilk olumlu mesajları verdi.

Özellikle Şam’ın işlek noktalarında güvenliği sağlayan askerler, silahlarının namlularına taktıkları güllerle yeni döneme ilişkin anlamlı mesajlar verip; ülkede artık savaşın yerine barışın hakim olacağını belirtti.

Huzurun tekrar hakim olmaya başladığı ülkede Esad'ın zulmünden bunalan Suriyeliler de askerlere yoğun sevgi gösteriyor.

COLONİ'DEN SİLAHSIZ KUTLAMA MESAJI

Diğer taraftan muhaliflerin komutanı olarak gösterilen Muhammed El Colani, Suriye halkına seslenerek mesaj yolladı.

Suriye'deki devrimi meydanlarda kutlanması için halkı sokaklara davet eden Colani, kutlamalarda ve sevinç gösterilerinde silah kullanılmaması gerektiğine de vurgu yaptı.

YPG'NİN SİLAHLI OTORİTESİ TERS TEPTİ

Diğer taraftan Suriye'de YPG'nin kontrolünde olan bölgelerde halk, terör örgütüne karşı ayaklandı.

Son olarak Rakka'da yaşayan Suriyeliler, teröristleri kentten çıkarmak için gösteri düzenledi.

Teröristler ise bu protestoya Rakkalılara ateş açtı. Rakka halkının tepkisinin devam etmesi üzerine teröristler, araçlarıyla bölgeden kaçtı.