Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Suriye'de tarihi günler yaşanıyor.

27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed rejimi güçleri arasında başlayan çatışmalar çatışmalar yıllardır süren iç savaşta sonun habercisiydi...

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

REJİM 61 YIL SONRA DEVRİLDİ

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.

MÜNBİÇ'TEN SONRA SURİYE HARİTASININ SON HALİ

Son olarak SMO, Münbiç ilçesinin de kontrolünü ele alarak Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizledi.

Böylece Yıllardır sürekli değişen Suriye haritası şimdilik son şeklini aldı.

27 Kasım sonrasındaki çatışmaları fırsat bilip alan kazanan terör örgütü PKK/YPG, Münbiç ilçesi ve Deyrizor hattındaki yerlerin kurtarılmasıyla yeniden geriledi.

PKK, ESAD'IN ÇEKİLDİĞİ PETROL ZENGİNİ ŞEHİRLERDE

Sahada zengin petrol yatakları ile dikkat çeken Rakka ve Deyrizor, PKK terör örgütünün yayıldığı diğer alanlar.

Fırat Nehri eksenindeki bu iki şehre yönelik hareketlilik devam ediyor.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı.

TERÖR NOKTALARI AŞİRET GÜÇLERİNİN HEDEFİNDE

Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/YPG'yi geriletmeye başladı.

Gruplar, ülkenin doğusundaki Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkardı.

Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka ilinde rejim karşıtı göstericilere ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.

IRAK'TAN SURİYE'YE GEÇİŞ KUŞAĞI

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.